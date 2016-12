Parigi, deraglia treno: vittime

Terribile incidente alla stazione di, nel dipartimento dell'Essonne, nella regione di Parigi. Un trenodiretto a Limoges si è inclinato su un lato al passaggio nella stazione, abbattendo parte della pensilina e dei fili elettrici. Un primo bilancio delle autorità parla diAll'origine del disastro forse uno scambio in entrata alla stazione. In totale sono rimaste coinvolte in vario modo nell'incidente 192 passeggeri, tutti occupanti degli ultimi quattro vagoni dell'Intercity che viaggiava da Parigi a Limoges. Sul convoglio erano in 350.

Il presidente francesesi sta recando a Bretigny-sur-Orge, sul luogo del disastroLa prima ipotesi che circola sulle causa del deragliamento è quella di un, dato che nell'area erano recentemente stati effettuati lavori proprio su binari e scambi dopo la segnalazione di un malfunzionamento. Lo rivela il sito di Le Parisien, precisando che l'ipotesi non ha alcuna conferma ufficiale.

19:40 Restano contraddittorie le notizie sul numero di vittime dell'incidente. Il ministero dell'Interno parla di sette morti, mentre secondo le autorità locali le vittima sarebbero 6: i feriti in gravi condizioni sono invece 9



19:29 Il bilancio ufficiale dei feriti nel dramma ferroviario di Bretigny-sur-Orge - oltre i sette morti - è al momento di 12 persone in condizioni gravi. Di queste, nove sono molto gravi. E' quanto ha riferito pochi minuti fa la prefettura dell'Essonne. Tutti gli ospedali della regione sono in stato di allarme. Molte persone sono ancora incastrate all'interno dei vagoni

19:05 "Sette persone sono morte nell'incidente, mentre i feriti sono diverse decine. Alcuni anche molto gravi". Lo ha detto il ministro francese dell'Interno, Manuel Valls, intervenuto sul deragliamento di un treno a Bretigny-sur-Orge, nei pressi di Parigi. "Il bilancio sembra destinato ad aggravarsi", ha aggiunto.



19:01 Sul treno deragliato c'erano con ogni probabilità molti pendolari. Secondo alcuni testimoni, i soccorsi sono arrivati in fretta sul luogo dell'incidente e il convoglio, che non doveva fermarsi in stazione, viaggiava ad una velocità normale.



19:00 GUARDA LE FOTO DELL'INCIDENTE



18:40 Il treno trasportava 350 persone ed è deragliato alle 17.15. A deragliare sono stati quattro convogli su sette. I passeggeri occupavano i vagoni posteriori. Alcune persone sarebbero rimaste fulminate dai fili ad alta tensione che si sono spezzati a causa dell'incidente.