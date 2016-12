Un Oscar per Maradona, Sorrentino: "Mi ha ispirato" 

19:03 - Trionfo dell'Italia, trionfa Napoli e il Napoli. La vittoria agli Oscar di Paolo Sorrentino con "La grande bellezza" si riflette sugli azzurri. Sul palco il regista italiano, con la statuetta in mano, ha dedicato la vittoria al suo idolo calcistico: "Le mie fonti di ispirazione sono state Federico Fellini, Martin Scorsese, i Talking Heads e Diego Armando Maradona". Proprio l'ex Pibe de Oro da Dubai, insieme al suo avvocato Angelo Pisani, era incollato alla tv per vedere la cerimonia di premiazione degli Academy Awards e al momento delle parole di Sorrentino è rimasto molto colpito. Emozionato per essere stato avvicinato a Fellini e Scorsese. Ora l'ex numero 10 del Napoli chiamerà il regista italiano per ringraziarlo.



Un legame forte quello tra Sorrentino e il Napoli. Benitez che gli aveva fatto l'in bocca al lupo alla vigilia lo ha voluto onorare sul proprio sito: "I miei complimenti a Paolo Sorrentino, grande regista, che riporta l'Oscar in Italia dopo 15 anni. Un premio Oscar tifoso del Napoli ! Complimenti Paolo, sei arrivato al traguardo una partita per volta. E' alla fine il bilancio e' fantastico". Grande Sorrentino e Forza Napoli Sempre!".

Non sono mancati anche i complimenti di De Laurentiis, doppiamente coinvolto, che su twitter ha scritto: "La grande bellezza di restare in piedi di notte per l'emozione di una vera grande vittoria degli italiani. Grazie Paolo, sei un napoletano che ci onora. Ti siamo veramente grati".