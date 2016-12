Serie A, l'Udinese blocca l'Atalanta sull'1-1

17:43 - L'Udinese pareggia 1-1 contro l'Atalanta e porta a quattro la serie di risultati utili consecutivi. Gli ospiti partono forte colpendo il palo con Bonaventura; al 6' e passano in vantaggio grazie allo splendido pallonetto di Brivio. I bianconeri non si demoralizzano e nella ripresa agguantano il pari grazie a un rigore dubbio procurato e realizzato da Di Natale. Le due squadre salgono a 28 punti e continuano il campionato a braccetto.

LA PARTITA

Al Friuli si affrontano due squadre accomunate dallo stesso ruolino di marcia in campionato: otto vittorie, tre pareggi e tredici sconfitti. L'Udinese deve fare a meno di Herteaux squalificato, mentre in attacco si affida alla coppia Di Natale-Muriel. Colantuono invece, cerca di invertire la striscia negativa di risultati in trasferta schierando il giovane Baselli a centrocampo al posto di Cigarini. L'inizio di partita è scoppiettante e già al 6' l'Atalanta va vicinissima al gol con Bonaventura che risolve una mischia calciando sul palo. Un minuto dopo è Di Natale a mettere davanti al portiere Muriel che però calcia male sprecano un'ottima occasione. Le due contendenti si affrontano a viso aperto e rispondono colpo su colpo, al 20' l'Atalanta costringe Scuffet al miracolo: Benaloune serve un pallone con il contagiri a Maxi Moralex che trova la girata al volo deviata in calcio d'angolo dall'estremo difensore diciassettenne. Dopo soli sessanta secondi è Pinzi a scaldare le mani di Consigli dalla distanza. Il primo vero scossone del match però, avviene al 25' quando Raimondi pesca sul secondo palo Brivio che realizza l'1-0 con un pallonetto che si insacca sotto al sette. Guidolin non ci sta e alla mezz'ora inserisce il trequartista Bruno Fernandes al posto del centrale Naldo, passando dal 3-5-2 al 4-3-1-2. La sostituzione ha come unico effetto quello di addormentare la partita.



La ripresa comincia con gli stessi ventidue. Il match riparte sui ritmi del finale della prima frazione, con i padroni di casa che cercano di creare azioni pericolose ma finiscono per imbottigliarsi nel traffico del centrocampo nerazzurro. Al quarto d'ora Guidolin sostituisce un inconcludente Luis Muriel con Nico Lopez, provocando i fischi dei supporter friulani ai danni proprio dell'attaccante colombiano. Finalmente i bianconeri alzano il ritmo e i suoi sforzi vengono subito premiati: Nico Lopez prova dalla distanza, sulla respinta Di Natale brucia Stendardo che lo stende in area. Sul successivo rigore lo stesso numero dieci spiazza Consigli e raggiunge l'1-1. La partita si rianima e l'Atalante riinizia a macinare gioco e a creare situazioni di gioco pericolose. Il neoentrato Cigarini prende in mano il centrocampo nerazzurro dettando i tempi del gioco e andando vicino al gol della vittoria nei minuti finali, quando dalla lunga distanza lascia partire un bolide che si schianta sulla traversa. Il giovane Scuffet non si lascia intimorire e trasmette sicurezza al reparto difensivo con delle buone uscite. La sfida termina sull'1-1 e permette all'Udinese di continuare la sua striscia di risultati positivi. I lombardi sprecano l'occasione di raggiungere quota 30 in classifica e conquistano il secondo punto in dieci partite fuori dalle mura amiche.



Il TABELLINO

UDINESE-ATALANTA 1-1

Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Naldo (31' Bruno Fernandes), Danilo, Domizzi; Widmer, Badu (42' st Yebda), Allan, Pinzi, Basta; Muriel (11' st Nico Lopez); Di Natale. A disp.: Brkic, Kelava, Jadson, Zielinski, Lazzari, Gabriel Silva, Maicosuel. All.: Guidolin

Atalanta (4-4-1-1): Consigli; Benalouane, Yepes, Stendardo, Brivio; Raimondi (35' st Estigarribia), Baselli (25' st Cigarini), Carmona, Bonaventura; Maxi Moralez (16' De Luca); Denis. A disp.: Sportiello, Lucchini, Nica, Del Grosso, Cazzola, Migliaccio, Bentancourt, Kone, Giorgi,, Livaja. All.: Colantuono

Arbitro: Marco Di Bello

Marcatori: 24' Brivio (A), 25' st rig. Di Natale (U)

Ammoniti: Domizzi, Bruno Fernandes (U), Raimondi, Stendardo (A)

Espulsi:

LE PAGELLE

Scuffet 6,5. Continua la serie di ottime prestazioni del portierino friulano. Prodigioso su Maxi Moralez nel primo tempo e sicuro nell'assedio bergamasco finale

Brivio 6,5. Un mezzo punto in più per il suo terzo gol stagionale. La prova è sufficiente anche se cala alla distanza. Dalla sua parte l'Udinese non riesce quasi mai a sfondare

Muriel 5. Ennesima brutta prova stagionale dell'attaccante colombiano. Dopo 5' si mangia un gol facile facile che potrebbe mettere in discesa la partita. Esce tra qualche fischio.

Cigarini 6,5. Schierato in campo nei secondi 45' prende in mano il centrocampo nerazzurro e coglie la traversa dalla distanza. Baselli non sfigura, ma i bergamaschi non possono fare a meno della sua esperienza in mediana.

Di Natale 6,5. Totò sta tornando sui suoi livelli, non è più l'attaccante lento e impacciato di inizio campionato. Predilige più l'assist della conclusione personale. Offre un cioccolatino per il suo compagno di reparto nei minuti iniziali, poi si mette in proprio procurandosi e realizzando il penalty che vale l'1-1.

Bonaventura 6,5. Altra grande prova di quantità e qualità del fantasista dell'Atalanta sacrificato sulle corsie esterne. Da segnalare lo slalom nello stretto nei minuti finali.