Serie A,  31.ima giornata: vincono Verona, Lazio e Torino

17:05 - La Fiorentina pareggia 0-0 in casa-Samp. Emozioni tra Lazio e Parma: segna Lulic, pari di Biabiany, sorpassa Klose, papera di Marchetti su deviazione di Ciani per il 2-2, ma nel recupero decide Candreva: 3-2. Sorridono Verona e Torino. I gialloblù (in 10 per un tempo per l'espulsione di Albertazzi) superano con Donadel e la doppietta di Toni il Genoa per 3-0. La squadra di Ventura piega il Cagliari per 2-1 (El Kaddouri, Cerci, Nenè).