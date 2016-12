Sassuolo: Squinzi chiama Berlusconi per Inzaghi 

14:57 - Pippo Inzaghi al Sassuolo è diventato un affare tra presidenti. Il numero uno neroverde, dopo il no ricevuto da Galliani per liberare l'allenatore della Primavera rossonera, non si è arreso e nel pomeriggio di ieri ha chiamato l'amico Silvio Berlusconi. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente di Confindustria e del Sassuolo ha chiesto un "favore" all'ex premier per avere Inzaghi sulla panchina neroverde. Il destino di Pippo è ora nella mani di Berlusconi.

Il caso sembrava chiuso dopo il no secco di Galliani, ma l'ottimo rapporto tra Squinzi e Berlusconi ha riaperto tutto. A ore è attesa la decisione del numero uno rossonero che potrebbe anche liberare l'allenatore volenteroso di dimostrare il suo valore su una panchina di Serie A.

Attenzione anche Di Matteo, ex Chelsea, che sarebbe in pole in caso di un altro no dal Milan. Più indietro Malesani e Ferrara che dopo i contatti di lunedì e martedì non hanno convinto molto la dirigenza del Sassuolo.