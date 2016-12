Napoli-Fiorentina 0-1. Decide Joaquin nel finale

20:47 - Napoli-Fiorentina 0-1, decide Joaquin all'87'. La squadra di Benitez in dieci dal 37' (espulso Ghoulam per fallo da ultimo uomo), domina il primo tempo, ma con l'uomo in meno soffre ed è punita nel finale: contestato l'arbitro Tagliavento. Ora il Napoli è a meno 9 dalla Roma, mentre la Fiorentina sale a 51 punti, consolida la quarta posizione e si preoccupa per l'ennesimo infortunio di Mario Gomez. Infortunio anche a Mertens.