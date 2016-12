Milan, San Siro a rischio: il Comune può sfrattare i rossoneri

16:40 - Il Milan potrebbe essere sfrattato da San Siro. E non per cambiare "casa" e andare a giocare nei terreni del post Expo. La condanna del presidente Silvio Berlusconi e la sua interdizione dai pubblici uffici non sono infatti compatibili col nuovo codice etico dell'amministrazione milanese sulla gestione degli impianti comunali. Un brutto colpo per i tifosi rossoneri, che ora sperano in un intervento del sindaco.

Tutto, dunque, è nelle mani di Pisapia, cui spetterà il compito di trovare una soluzione ed evitare le proteste di mezza città, quella rossonera. A Palazzo Marino da tempo stanno lavorando al nuovo "Codice etico dello Sport" e la bozza sul tavolo del primo cittadino fa già molto discutere. Soprattutto per quanto riguarda il Meazza. Scritte per evitare infiltrazioni criminali nello sport, infatti, le nuove norme taglierebbero fuori il Milan dalla gestione dell'impianto.



Nel dettaglio, il testo esclude associazioni e società sportive dirette o controllate da soggetti con condanne definitive superiori ai due anni (nel caso di Silvio Berlusconi la condanna è di 4 anni) o che siano stati interdetti dai pubblici uffici. Regole rigide, che rischiano di abbattersi proprio sul presidente rossonero e sul Milan. Al momento, occorre dirlo, il "Codice etico dello Sport" è ancora in fase di studio e dovrebbe essere presentato in commisisone solo il 13 febbraio. Fino a quella data spetterà a Pisapia trovare una soluzione per risolvere il caso. Due le strade possibili. O rendere le nuove norme non obbligatorie, lasciando la possibilità di non applicarle alle società solo dopo un atto formale di motivazione. Oppure approfondire il caso specifico dei rossoneri, analizzando la carica esatta di Silvio Berlusconi, che infatti è sì presidente del Milan, ma "onorario".