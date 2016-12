Milan, colpo grosso a Marassi: Sampdoria battuta 2-0

19:51 - Il Milan sbanca 2-0 Marassi con un'ottima prestazione: Sampdoria battuta 2-0. I rossoneri partono forte e al 12' trovano già il vantaggio con Taarabt. Di slancio la squadra di Seedorf va in scioltezza, ma Saponara si divora il raddoppio. Nella ripresa Rami (58') chiude i conti, gol viziato da un presunto fallo di Pazzini. I blucerchiati protestano e poi perdono la testa per un rigore negato: Maxi Lopez espulso per doppio giallo in 10" per proteste.

LA PARTITA

Il Milan cambia volto e mostra una delle sue facce più belle di questa stagione. Il 4-2-3-1 di Clarence Seedorf inizia a funzionare a dovere nel giorno in cui non c'è Balotelli (infortunio alla spalla) e Pazzini è al centro dell'attacco. Con la costante presenza del numero 11 in area avversaria la manovra rossonera aumenta esponenzialmente la sua pericolosità. Gli spazi per gli inserimenti da dietro si fanno più larghi e la squadra milanese cerca con continuità la verticalizzazione del gioco: si pensa a giocare sempre in avanti e in velocità, anche con lanci lunghi quando necessario. Il primo tempo dei rossoneri è tatticamente perfetto: Taarabt (unico insieme a Rami a essere stato titolare anche contro l'Atletico Madrid) è una spina nei fianchi della difesa Sampdoriana, Honda è più nel vivo del gioco e Saponara non demerita. Montolivo e Muntari garantiscono una buona copertura e dietro Rami non sbaglia una palla. Neanche in avanti quando al 12' deposita sulla testa di Taarabt un pallone solo da spingere in rete: il marocchino centra in pieno Da Costa, ma il portiere sbaglia la presa e il neo arrivato ribadisce in rete: 1-0. La difesa di Mihajlovic è in costante apprensione nel marcare il Pazzo e si innervosisce con il passare dei minuti. I padroni di casa fanno fatica a superare la metà campo e quando lo fanno rischiano di subire in contropiede il colpo del ko: Constant trova in mezzo Saponara, ma l'ex Empoli sbaglia clamorosamente. La Sampdoria non c'è e il MIlan è padrone del gioco, in totale controllo sul match.



Anche nella ripresa la storia non cambia. I rossoneri forti del vantaggio aspettano i blucerchiati senza soffrire e quando si ributtano in avanti chiudono il match. Taarabt restituisce il favore a Rami che tutto solo incorna di testa. Qui inizia a protestare la Samp perché il gol è viziato da uno scontro tra Pazzini e il portiere Da Costa che Doveri non sanziona come fallo del rossonero. Maxi Lopez appena entrato è il più polemico, poi al 68' un altro episodio che fa infuriare tutto il Ferraris. Amelia in uscita stende Eder e tutti invocano il rigore, ma l'arbitro non fischia. Doveri non fischia neanche per un fallo di Zaccardo su Maxi Lopez e l'attaccante perde la testa. Uno, due e tre "vaffa" che gli costano l'espulsione per due gialli in dieci secondi. Qui finisce virtualmente il match, Kakà può stare comodo in panchina a riposare. Seedorf trova una vittoria convincente e la risalita in classifica continua.



LE PAGELLE

Rami 7,5 - Non fa passare una palla in difesa, è pulito su ogni intervento e quando si spinge in avanti vizia il gol del vantaggio e trova il gol che chiude i conti. Non è Nesta, ma il francese sta crescendo a vista d'occhio.

Taarabt 7 - Il marocchino trova il secondo gol con la maglia rossonera ed è sempre il più pericoloso quando ha la palla tra i piedi. Si è già praticamente conquistato il riscatto, ora deve continuare così.

Da Costa 4,5 - Errore madornale in occasione della prima rete, mentre sullo scontro con Pazzini appare in ritardo nell'uscita.

Maxi Lopez 4 - Entra carico, ma la sua energia si trasforma presto in furia. L'arbitro prova a non espellerlo, ma alla terza sfuriata è costretto a cacciarlo.

Pazzini 6,5 - Fa la prima punta e questo aiuta molto i compagni. La sua presenza in area di rigore è fondamentale. Gli manca solo il gol, ma là davanti tutti i palloni passano da lui.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-MILAN 0-2

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; Fornasier, Mustafi, Regini, Costa; Palombo, Obiang (11' st Maxi Lopez); Wszolek (1' st Soriano), Krsticic (36' st Renan), Gabbiadini; Eder. A disp.: Fiorillo, Salamon, Berardi, Rodriguez, Bjarnason, Sestu, Sansone, Okaka. All.: Mihajlovic

Milan (4-2-3-1): Amelia; Abate, Zaccardo, Rami, Constant (31' st Emanuelson); Muntari (18' st Essien), Montolivo; Honda, Saponara (11' st Poli), Taarabt; Pazzini. A disp.: Gabriel, Coppola, Mexes, De Jong, Petagna, Kakà. All.: Seedorf

Arbitro: Doveri

Marcatori: 12' Taarabt, 14' st Rami

Ammoniti: Constant, Muntari, Honda (M), Mustafi, Palombo, Gastaldello (S)

Espulsi: 27' st per doppia ammonizione Maxi Lopez (S)