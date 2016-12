Maradona-Rocio: rottura e denuncia

10:15 - La relazione tra Diego Armando Maradona e Rocio Oliva pare giunta al capolinea. A svelare la rottura tra i due è Matias Moral, uno dei legali del Pibe de Oro: "Il rapporto tra i due è pessimo, irreparabile - afferma al programma 'Teleshow', prima di aggiungere un clamoroso particolare -. Sono spariti alcuni oggetti di valore da casa di Diego e in quel lasso di tempo Rocio era in casa con altre tre persone: poi lei è partita per l'Argentina".

Sì, perché seppur non ci sia l'ufficialità della fine della relazione, la cosa certa è Diego e Rocio non vivono più insieme in quanto la ragazza ha lasciato gli Emirati Arabi ed è volata da sola a Buenos Aires. "La storia non è finita - si difende Rocio, che poi assicura -. L'amore continua, non c'è alcuna denuncia".