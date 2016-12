Lutto per Sport Mediaset: è morto Andrea Sanna

10:48 - La redazione di Sportmediaset è nel dolore per la scomparsa, a 54 anni, di Andrea Sanna, storico regista delle nostre produzioni televisive. E’ stato l’anima di tanti programmi di successo come Guida al Campionato e Pressing Champions League. Fino agli ultimi giorni della sua vita ha collaborato agli speciali The Legend di Premium Calcio, la rete che gli aveva dato una seconda giovinezza con Serie A Live. Ha deciso di andarsene in punta di piedi, senza disturbare, spegnendo l’illusione di chi sperava potesse vincere la sua battaglia. Fino all’ultimo rispettoso del suo stile da gentiluomo, si era isolato da qualche giorno per trovare la pace senza pesare su amici e colleghi. Tra i suoi ultimi lavori, un documentario dedicato a Maurizio Mosca. Per realizzare “Ricordando Mosca” aveva setacciato anni di archivio televisivo disegnando perfettamente l’amico di tante domeniche e di una vita. Quello dei pentoloni, dei “Chi???” , delle bombe di mercato. E del pendolino. Già, Mosca diceva che era proprio Sanna il custode dei segreti di quello strumento magico per i pronostici. Lassù, con Maurizio, Andrea si farà una risata col suo ghigno indimenticabile pensando anche a questo. Mentre noi piangiamo al suo ricordo.