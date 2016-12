La Roma cancella il Cagliari, la Lazio cade col Genoa

17:21 - Due minuti, dall'11' al 13', bastano alla Roma per respingere l'ex Zeman e il suo Cagliari. Tutto facile per i giallorossi che tengono il passo della Juventus restando a punteggio pieno: 3 partite, 3 vittorie con 5 gol fatti e zero subiti. Di Destro e Florenzi (che festeggia in tribuna con la nonna) le reti giallorosse. La Lazio perde nel finale in casa del Genoa: dopo l'espulsione di Vrij, gol-vittoria di Pinilla all'87'. Senza reti Sassuolo-Sampdoria.

E' GIA' JUVE-ROMA

E' già duello Juve-Roma dopo tre giornate. Le due squadre allungano il passo ribadendo la loro superiorità nel campionato. La sfida a distanza riprende nel turno infrasettimanale: i bianconeri ospiteranno il Cesena, mentre la squadra di Garcia sarà ospite del Parma dell'ex Cassano.