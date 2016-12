23 febbraio 2014 L'Inter manca il tris: col Cagliari è 1-1 Dopo due successi consecutivi, i nerazzurri si fanno fermare in casa dai sardi: di Pinilla e Rolando le firme sul pari Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:19 - L'Inter si fa fermare in casa dal Cagliari e ancora una volta in stagione manca il tris. Dopo due vittorie consecutive ecco il pari contro i sardi sotto gli occhi di Thohir. Una brutta Inter che nel primo tempo rischia e va sotto nei minuti finali con il rigore di Pinilla e che fa solo un poco meglio nella ripresa dopo l'ingresso di Icardi che al settimo offre l'assist per l'1-1 di Rolando. Nel recupero clamorosa traversa dello stesso Icardi.

LA PARTITA

Forse solo un caso. Probabilmento no. Mancano Hernanes e Icardi, manca l’Inter. Mancano idee e geometrie a centrocampo. Manca pericolosità e freschezza in attacco. Mancano in definitiva quel raziocinio e quella presenza sotto porta che, seppure a tratti, si erano viste nelle due partite, vincenti, con Sassuolo e Fiorentina. Molta foga invece contro il Cagliari, altrettanta confusione, pochi pensieri. Palacio e Milito sembrano non conoscersi, Alvarez corre e gira quasi sempre a vuoto, dalle fasce con Nagatomo e Jonathan non arrivano cross degni di essere considerati tali, Kuzmanovic non riesce ad interdire né tantomeno a costruire: ecco spiegato come il primo tempo di San Siro, sotto lo sguardo perplesso di Thohir, è scandito solo dagli striscioni polemici della Curva Nord e dall’andamento crescente del Cagliari che, prese le misure, acquista fiducia e si impadronisce del campo. Se l’Inter si fa vedere una sola volta, quando siamo già nel recupero, con una botta di Milito che Avramov blocca in due tempi vanificando l’arrivo in seconda battuta di Alvarez, i sardi danno invece la costante impressione di una pericolosità che da potenziale si fa via via effettiva. Ibarbo è una freccia imprendibile cui manca, buon per Handanovic, la stoccata finale, Vecino ha spazio, tempo e modo per provare e sbagliare, Pinilla resta sornione a galleggiare davanti a Samuel fino a quando il tocco di mano in area di Juan Jesus - il brasiliano già ammonito viene graziato da Russo - gli consegna la palla da trasformare nel meritato vantaggio. Dal dischetto il cileno spiazza Handanovic e al riposo il tabellino dice Inter zero Cagliari uno.



Riposo che porta ripensamenti e correzioni. Quelle cui è costretto Mazzarri. Perché se Hernanes è fuori per forza di cose, la panchina di Icardi è una scelta che pochi intendono e capiscono. E il suo ingresso al posto di Milito, oltre che decisione logica e attesa, è la mossa che cambia l’inerzia della partita. Ancora, forse, solo un caso. Ma probabilmente no. Perché? Perché l’ex doriano ci mette due minuti a farsi vedere pericolosamente dalle parti di Avramov – controllo in acrobazia e tiro alto sulla traversa – e altri cinque per assistere Rolando per il pareggio nerazzurro. Non è un’Inter trascendentale ma per lo meno è una squadra che dà segni di vita, che sul piano della grinta e della corsa ci mettre qualcosa in più e che in attacco arriva a rendersi finalmente pericolosa. Guarin sfiora il vantaggio, Palacio se lo vede negare da un Avramov strepitoso, il Cagliari intraprendente e coraggioso del primo tempo arrestra e si difende, copre come può, pensa giustamente al risultato. Un pareggio prezioso che nel recupero sono la traversa prima e le dita di Avramov poi a sigillare: la traversa su una testata di Icardi, le dita del portiere rossoblù su una botta di Guarin. Uno a uno finale, dunque: niente tris per l'Inter, ossigeno per Lopez, molti dubbi per e su Mazzarri. Davanti a Thohir un'Inter insufficiente in campo e in panchina.



LE PAGELLE

Milito 5: una sola conclusione in 45 minuti. Da fermo. Il resto è volere e non potere. Fuori condizione

Pinilla 6.5: galleggia sornione sulla linea di Samuel, aspetta il momento opportuno, lo coglie su rigore e non perdona la sua Inter. Pronto

Icardi 7: perché in panchina? Se lo domandano i tifosi, se lo chiede lui stesso. Entra, confezione l'assist per Rolando, coglie una traversa clamorosa, mette in aprrensione la difesa avversaria. Incompreso. Da Mazzarri, soprattutto

Avramov 7.5: l'intervento su Palacio è l'apice di una prestazione superlativa solo in parte macchiata dall'uscita sbagliata sul colpo di testa di Icardi nel finale. Comunque fondamentale

Rolando 6.5: sicuro in difesa, puntuale in attacco. Provvidenziale

Ibarbo 6.5: nel primo tempo una freccia imprendibile che manda fuori giri Juan Jesus, cala nella ripresa ma resta un pungolo continuo per la difesa nerazzurra. Ostico

IL TABELLINO

INTER-CAGLIARI 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic; Rolando, Samuel, Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Kuzmanovic (32' st Botta), Alvarez (21' st Kovacic), Nagatomo; Milito (1' st Icardi), Palacio. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Ranocchia, Andreolli, D'Ambrosio, Zanetti, Cambiasso, Taider. All.: Mazzarri

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Dessena, Rossettini, Astori, Avelar; Ekdal, Cossu (32' st Perico), Vecino; Adryan (11' st Eriksson); Pinilla (26' st Nenè), Ibarbo. A disp.: Silvestri, Bastrini, Murru, Del Fabro, Cabrera, Sau. All.: Lopez

Arbitro: Russo

Marcatori: 40' Pinilla, 7' st Rolando

Ammoniti: Juan Jesus (I), Dessena (C), Ekdal (C), Vecino (C), Ibarbo (C)

Espulsi: -