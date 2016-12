I Viaggi di Stojan: Anna e Fabio all'avventura

17:07 - Ci sono diversi modi per rendicontare i progetti finanziati e realizzati; l’importante è che siano chiari gli obbiettivi del progetto e il suo impatto sociale. Solo così è possibile effettuare una vera rendicontazione o, termine a noi più gradito, una restituzione dei risultati a chi, donando, ha riposto in noi la sua fiducia. La rendicontazione, come ben sanno le associazioni, è anche un efficace mezzo di comunicazione dell’operato delle associazioni, e può contribuire a diffondere un’immagine positiva e di serietà di chi ha bene operato. Se poi, oltre a mostrare i risultati e a comunicare il buon operato delle associazioni, si riesce anche a realizzare qualcosa di interessante e capace di suscitare curiosità, ecco che hai realizzato I Viaggi di Stojan... un’epopea in 6 puntate dove Anna e Fabio, anzi Anna & Fabio, sono i protagonisti di un’impresa avventurosa che ha condotto ai confini dell’Asia due persone normali (definizione che peraltro i due protagonisti rifiutano...), una moto e la voglia di viaggiare “dal basso” .

Viaggiare “dal basso” significa stare sulla sella di una moto, con i piedi che quasi (e talvolta proprio) toccano terra; significa stare in mezzo alla gente chiedendo aiuto quando serve e, quando possibile, aiutandoli; significa infine entrare in punta di piedi in altre culture, con la delicatezza che ti può dare solo ikl rispetto per i popoli che vai a visitare e per la loro cultura. Bisogna insomma, parafrasando Jannacci, “averci la passione... tutta... anzi parecchia...”; per la moto innanzitutto, poi per le altre culture e, naturalmente, una discreta dose di incoscienza, pari almeno al grado di coscienza civile e sociale: bisogna sapere che umani non si nasce (o, almeno, non basta) ma lo si diventa, e sempre grazie alla nostra capacità di comprendere e aiutare gli altri. Alla fine…qual è il legame tra moto, viaggio e solidarietà? E cosa c’entrano Anna & Fabio in tutto questo? E, in fondo, ma chi sono Anna & Fabio? Guardate le puntate e capirete tutto...