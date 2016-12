Chievo, sorpasso salvezza: 2-0 al Catania

17:40 - In un colpo solo il Chievo torna alla vittoria dopo dieci turni senza i tre punti, sorpassa il Catania e si porta fuori dalla zona retrocessione. Merito della vittoria per 2-0 sugli etnei al "Bentegodi" al termine di una partita equilibrata e decisa da un gol per tempo. Il primo di Thereau su rigore al 37' (mano di Alvarez), il secondo di Rigoni con un colpo di testa a pallonetto al 23'. Per la squadra di Maran tanto possesso, poche occasioni.

LA PARTITA

Dopo una lunga astinenza il Chievo torna a fare festa e lo fa nella giornata migliore. Dopo i ko di Bologna e Livorno arriva una vittoria che sarebbe stata ancora più pesante se il Cagliari non fosse riuscito a strappare un punto a San Siro contro l'Inter. Sta di fatto che adesso, dopo un lungo periodo buio, anche la classifica è tornata a sorridere, con i veronesi passati dal penultimo al quartultimo posto nel breve giro di 90'.

Si capisce subito che una partita del genere potrebbe essere decisa da un episodio. Chievo e Catania sanno di non poter sbagliare, ma non per questo si chiudono nel loro guscio. Se, però, i siciliani sembrano aver un pizzico di decisione in più, i padroni di casa arrivano vicino ad Andujar più facilmente, tanto che in almeno un paio di occasioni Paloschi mette i brividi al portiere avversario. Che si supera su Guarente, ritrovatosi da solo all'altezza del dischetto, ma incapace di trovare l'angolo giusto. Ai punti meriterebbe qualcosina di più il Chievo, che viene premiato poco dopo la mezz'ora di gioco: tiro di Frey, Alvarez tocca con il braccio sinistro un po' staccato dal corpo e Orsato decreta il rigore, il primo stagionale per i clivensi. Dagli undici metri Thereau è precisissimo e non dà scampo al Catania, a cui non bastano i minuti finali del primo tempo per rimettere a posto le cose. Come prevedibile nella ripresa i primi colpi li batte il Catania, anche se a conti fatti Agazzi non vive momenti difficili. A metà frazione Peruzzi protesta per un contatto in area con Stoian, ma non ottiene il premio sperato. Il problema vero è che una manciata di minuti dopo i padroni di casa raddoppiano: Rigoni raccoglie un perfetto cross dalla sinistra e con un colpo di testa beffa un'incerto Andujar. E' una mazzata per gli etnei, che nel finale provano a riaprire la partita, ma escono a testa bassa.

LE PAGELLE

Agazzi 6,5 Dopo l'esordio da incubo contro la Juve, si riscatta con una partita attenta e senza sbavature.

Paloschi 6,5 Un'ottima partita alla quale manca solo il suggello del gol.

Andujar 5,5 Incolpevole sul rigore, bravo sulla botta a colpo sicuro di Guarente, ma ha delle responsabilità sul gol di Rigoni.

Bergessio 5 La sua giornataccia si riassume con il controllo mancato nei minuti di recupero.

IL TABELLINO

CHIEVO-CATANIA 2-0

Chievo (4-3-1-2): Agazzi 6,5; Frey 6, Dainelli 6,5, Cesar 6, Dramè 5,5; Guana 6 (28' st Bernardini 6), Rigoni 6,5 (36' st Radovanovic 6), Guarente 5,5; Hetemaj 6; Thereau 6 (9' st Stoian 6), Paloschi 6,5. A disp.: Puggioni, Sardo, Claiton, Canini, Rubin, Bentivoglio, Lazarevic, Obinna, Pellissier. All.: Corini 6,5

Catania (4-3-3): Andujar 5,5; Peruzzi 6, Bellusci 6, Spolli 5,5, Alvarez 5,5; Izco 6, Lodi 6, Rinaudo 5,5 (19' st Plasil 6); Keko 5,5 (16' st Fedato 5,5), Bergessio 5, Castro 6 (26' st Boateng 5,5). A disp.: Ficara, Frison, Gyomber, Legrottaglie, Biraghi, Rolin, Capuano, Monzon, Petkovic. All.: Maran 5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 37' rigore di Thereau, 23' st Rigoni

Ammoniti: Rinaudo, Alvarez, Bergessio, Lodi (Ca), Frey, Guana (Ch)

Espulsi: -

Note: Sardo (Ch) espulso per proteste dalla panchina