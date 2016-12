Lo sport nel 2014: ecco gli eventi

13:39 - Il 2014 e lo sport: il nuovo anno sarà ricchissimo di eventi per gli appassionati di tutte le discipline. Due gli appuntamenti assolutamente da non perdere: a febbraio (dal 7 al 23) andranno in scena i Giochi olimpici invernali di Sochi e dal 12 giugno al 13 luglio tutti in Brasile per i Mondiali. Ecco cosa ci aspetta, mese per mese:

GENNAIO

13-26 Tennis - Australian Open



FEBBRAIO

1/2 Rugby - 6 Nazioni: Galles-Italia

7-23/2 Olimpiadi invernali Sochi

7-9/2 Basket - Final Eight Coppa Italia

8/2 Tennis - Fed Cup primo turno: Usa-Italia

9/2 Rugby - 6 Nazioni: Francia-Italia

18-19/2 Calcio - Champions League: andata ottavi

20/2 Calcio - Europa League: andata sedicesimi

22/2 Rugby - 6 Nazioni: Italia-Scozia

23/2 Superbike: Australia, Phillips Island

25-26/2 Calcio - Champions League: andata ottavi

27/2 Calcio - Europa League: ritorno sedicesimi



MARZO

5/3 Calcio - Qualificazioni Europei U21: Irlanda del Nord-Italia / Amichevole Spagna-Italia

8/3 Rugby - 6 Nazioni: Irlanda-Italia

11-12/3 Calcio - Champions League: ritorno ottavi

13/3 Calcio - Europa League: andata ottavi

15/3 Rugby - 6 Nazioni: Italia-Inghilterra

16/3 Formula Uno: GP Australia, Melbourne

18-19/3 Calcio - Champions League: ritorno ottavi

20/3 Calcio - Europa League: ritorno ottavi

23/3 Motomondiale: GP Qatar, Losail

30/3 Formula Uno: GP Malesia, Sepang



APRILE

1-2/4 Calcio - Champions League: andata quarti

3/4 Calcio - Europa League: andata quarti

6/4 Formula Uno: GP Bahrain, Sakhir

8-9/4 Calcio - Champions League: ritorno quarti

10/4 Calcio - Europa League: ritorno quarti



13/4 Motomondiale: GP Stati Uniti, Austin / Superbike: Spagna, Aragon



20/4 Formula Uno: GP Cina, Shanghai



22-23/4 Calcio - Champions League: andata semifinali



24/4 Calcio - Europa League: andata semifinali



27/4 Motomondiale: GP Argentina, Termas de Rio Hondo / Superbike: Olanda, Assen



29-30/4 Calcio - Champions League: ritorno semifinali



MAGGIO

1/5 Calcio - Europa League: ritorno semifinali

3/5 Calcio - Coppa Italia: finale

4/5 Motomondiale - GP Spagna, Jerez

9/5-1/6 Ciclismo - Giro d'Italia

9-25/5 Hockey Ghiaccio - Mondiali (Italia)

11-18/5 Tennis - Internazionali di Roma

11/5 Formula Uno - GP Spagna, Barcellona / Superbike - Imola

14/5 Calcio - Europa League: finale a Torino

16-18/5 Basket - Eurolega: Final Four a Milano

18/5 Calcio - Serie A 2013-14: ultima giornata

18/5 Motomondiale - GP Francia, Le Mans

24/5 Calcio - Champions League: finale a Lisbona

25/5 Formula Uno - GP Monaco, Montecarlo / Superbike - Inghilterra, Donington

25/5-8/6 Tennis - Roland Garros



GIUGNO

1/6 Motomondiale - GP Italia, Mugello

5/6 Atletica - Golden Gala a Roma

8/6 Formula Uno - GP Canada, Montreal / Superbike - Malesia, Sepang

12/6-13/7 Calcio - Mondiali in Brasile

15/6 Motomondiale - GP Catalunya, Barcellona

22/6 Formula Uno - GP Austria, Spielberg / Superbike - Italia, Misano

23/6-6/7 Tennis - Wimbledon

28/6 Motomondiale - GP Olanda, Assen



LUGLIO

5-27/7 Ciclismo - Tour de France

6/7 Formula Uno - GP Gran Bretagna, Silverstone / Superbike - Portogallo, Portimao

13/7 Motomondiale - GP Germania, Sachsenring / Superbike - Stati Uniti, Laguna Seca

20/7 Formula Uno - GP Germania, Hockenheim

27/7 Formula Uno - GP Ungheria, Budapest



AGOSTO

10/8 Motomondiale - GP Stati Uniti, Indianapolis

12-17/8 Atletica - Europei a Zurigo

17/8 Motomondiale - GP Repubblica Ceca, Brno

18-24/8 Nuoto - Europei a Berlino

23/8-14/9 Ciclismo - Vuelta Espana

24/8 Formula Uno - GP Belgio, Spa Francorchamps

25/8-7/9 Tennis - Us Open

30/8-14/9 Basket - Mondiali in Spagna

31/8 Calcio - Serie A 2014-15: prima giornata

31/8 Motomondiale - GP Inghilterra, Silverstone





SETTEMBRE

3-21/9 Pallavolo - Mondiali maschili in Polonia

5/9 Calcio - Qualificazioni Europei U21, Italia-Serbia

7/9 Formula Uno - GP Italia, Monza / Superbike - Spagna, Jerez

9/9 Calcio - Qualificazioni Europei U21, Italia-Cipro

14/9 Motomondiale - GP San Marino, Misano

21/9 Formula Uno - GP Singapore, Singapore

21/9 Motomondiale - GP Aragon, Aragon / Superbike - Russia, Mosca

23/9-12/10 Pallavolo - Mondiali femminili in Italia

28/9 Motomondiale - GP Brasile, Brasilia



OTTOBRE

5/10 Formula Uno - GP Giappone, Suzuka / Superbike - Francia, Magny Cours

12/10 Formula Uno - GP Russia, Sochi

12/10 Motomondiale - GP Giappone, Motegi

19/10 Motomondiale - GP Australia, Phillips Island / Superbike - Sudafrica, Phakisa

26/10 Motomondiale - GP Malesia, Sepang



NOVEMBRE

2/11 Atletica - Maratona di New York

2/11 Formula Uno - GP Stati Uniti, Austin / Superbike - da stabilire

8-9/11 Tennis - Fed Cup: finale

9/11 Formula Uno - GP Brasile, Interlagos

9/11 Motomondiale - GP Comunidad Valenciana, Valencia

21-23/11 Tennis - Coppa Davis: finale

23/11 Formula Uno - GP Abu Dhabi, Emirati Arabi



DICEMBRE

3-7/12 Nuoto - Mondiali vasca corta a Doha, Qatar