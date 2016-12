23 dicembre 2014 Supercoppa, tweet offensivo di Sara Tommasi su Napoli: poi la retromarcia La showgirl torna a far parlare di sé con un commento avventato e maleducato contro la città partenopea dopo la vittoria in Qatar contro la Juve Tweet google 0 Invia ad un amico

19:00 - "E basta avete vinto ok, ho capito, ma domani sempre in mezzo alla monnezza ve svegliate!". Con questa maleducata non chalance Sara Tommasi ha commentato su Twitter il risultato della Supercoppa italiana, disputata lunedì sera in Qatar e vinta ai rigori dal Napoli contro la Juventus. Il suo account è stato immediatamente subissato dalle critiche degli utenti, napoletani e non. Il giorno dopo, forse resasi conto di aver commesso un fallo da cartellino rosso, la showgirl ha innestato la retromarcia, tentando di correggere il tiro con una serie di tweet più concilianti.