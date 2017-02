Test Superbike: Rea uomo da battere

Jonathan Rea è sempre l'uomo da battere in Superbike. L'ha confermato anche la seconda e ultima giornata di test a Phillip Island prima dell'inizio del Mondiale che scatterà venerdì. Il pilota Kawasaki è stato il più veloce in 1:30.545 e ha preceduto di soli 30 millesimi la Ducati di Marco Melandri. Risale in classifica Davies che si piazza dietro al compagno di squadra. Caduta per Van der Mark che ha distrutto la sua Yamaha.