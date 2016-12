Superstock, Rossi sulla Yamaha di Marino: ma è Louis

E' bastato un tweet sibillino del nostro Alberto Porta per scatenare i social. "Rossi correrà la Stock 1000 a Imola con la Yamaha del team Pata", ha scritto omettendo, volontariamente, un piccolo particolare. Ovvero che il Rossi in questione non sia il fresco dominatore della MotoGP a Jerez, Valentino, ma il meno titolato Louis, francese di origini italiane con un recente passato nel Motomondiale. Toccherà a lui, infatti, sostituire l'infortunato connazionale Florian Marino sulla R1 Superstock impegnata nel fine settimana nel primo round italiano del Mondiale Superbike. Per adesso tocca accontentarsi, ma non è deto che prima o poi il "Dottore" non faccia davvero un salto nelle "derivate di serie". Così, giusto per sapere che gusto danno...