Superstock, la neve sorprende i piloti ad Aragon

Li chiamano test invernali e un motivo ci sarà. Il rischio neve, però, non è contemplato da chi corre in auto e in moto. Per questo è stata grande la sorpresa di chi è arrivato sulla pista di Aragon per provare in vista della nuova stagione. Come Matthieu Lussiana, francese impegnato con la Bmw in Superstock, che ha deciso di scherzarci sopra...