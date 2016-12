Superstock, Assen: brutto incidente per il francese Marino

Grande paura ad Assen nella Superstock 1000 per il pilota della Yamaha Florian Marino. Il ventiduenne francese durante le qualifiche è caduto a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Niente di grave se non fosse per la moto alle spalle che è passata sopra la sua gamba, spezzandogliela in due. Immagini davvero terribili, ma per Marino poteva andare anche peggio se ad essere investite fossero state parti più delicate del corpo.