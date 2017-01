Supersport, iella Sofuoglu: seconda frattura al polso destro

Questa volta il classico “piove sul bagnato” potremmo trasformarlo in “cade sul fratturato”. La sfortuna colpisce il 5 volte campione del mondo Supersport, Kenan Sofuoglu, che la scorsa settimana si era rotto il polso destro allenandosi con una moto da Supermotard. Il pilota turco si stava tenendo in forma in palestra quando un peso gli è finito sulla mano fratturata, complicando la situazione, ovvero rompendo di nuovo l’osso trapezio. A questo punto si è reso necessario un intervento chirurgico per fissare la nuova frattura con l’inserimento di due chiodi. Conoscendo il tipo, è quasi certo che Kenan si presenterà a Phillip Island per il via del mondiale 2017, ma è anche vero che le sue condizioni fisiche non potranno essere ottimali, tenuto conto anche del fatto che si tratta della mano destra, la più importante per la guida. Sofuoglu è comunque sereno e ha un segreto per velocizzare la guarigione: una dieta a base di particolari pesci d’acqua dolce che si trovano in una particolare zona della Turchia, da mangiare rigorosamente…crudi, anzi, vivi.