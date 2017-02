Brutta caduta Jules Cluzel a tre curve dal termine della prima gara del Mondiale Supersport, esclusiva Mediaset. Il francese della Honda, che era in lotta per la terza posizione, è stato letteralmente centrato da Federico Caricasulo al tornatino ed è volato in aria cadendo pesantemente sull'asfalto. Cluzel è stato poi trasportato all'ospedale di Melbourne per ulteriori accertamenti.