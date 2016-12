Superbike: Van der Mark passa in Yamaha

Mark Van der Mark lascia la Honda e passa in Yamaha. È arrivato l'annuncio ufficiale: il pilota olandese prende il posto di Guintoli e correrrà al fianco di Alex Lowes nel Mondiale Superbike 2017. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida. La R1 ha un buon potenziale e l'anno prossimo potremo lottare per il titolo. Lasciare la Honda non è stata una decisione facile e ora voglio chiudere la stagione con tanti podi".