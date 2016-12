Superbike: Sylvain Guintoli è campione del mondo 2014. Trionfo in gara2 a Losail

13:35 - Sylvain Guintoli (Aprilia) è campione del mondo 2014 della Superbike. Il francese centra una grande doppietta in Qatar, trionfando anche in gara2. Rea (Honda) conquista il 2° posto, relegando l'ex-iridato Sykes (Kawasaki) in terza piazza. Dopo una gara difficile, l'inglese perde il titolo per 6 punti. Melandri (Aprilia) li guarda giù dal podio, 4°, precedendo Davies (Ducati), Elias (Aprilia) e Baz (Kawasaki). Giugliano (Ducati) chiude 8°.

Al via della gara più tesa dell'anno, Sykes parte alla grande, marcato da Rea e Giugliano. Guintoli si accoda, seguito da Elias e Melandri. Baz, che sulla griglia aveva dichiarato: "Parto per vincere", finisce subito nella via di fuga, dopo un contatto con Haslam. Il francese della Kawasaki rientra in 17.ma piazza seguito proprio dal'inglese. E' però Rea che rompe gli indugi e, in staccata, manda gli ammortizzatori "a pacco" infilando Sykes, prendendosi così anche la testa della corsa. Tom resta dunque in bagarre con Giugliano. Ma Davide deve farsi da parte, lasciando strada all'arrembante Guintoli, che non ha nessuna intenzione di perdere terreno dalla ZX-10R. Non solo, il francese dell'Aprilia è in stato di grazia e si lancia in una staccata meravigliosa, che lo porta direttamente tra Rea e Sykes. Per un attimo, perché Sylvain guida davvero senza nulla da perdere e passa anche la Honda, portando la sua Aprilia al comando della gara. Cade rovinosamente Yates, che viene portato fuori in barella.



Firma giri veloci a raffica Guintoli, dimostrando tutta la sua fame di vittoria. Mentre Sykes gira 2 decimi più lento e si ritrova il futuro compagno di box, Rea, davanti a fare da "muro". Tom capisce che non bisogna perdere tempo e infila la Honda in fondo al rettilineo, tornando a mettere la RSV4 del rivale nel mirino. In questo momento l'inglese è a -2 in classifica e il francese virtualmente campione. Dietro al vertice della corsa, c'è quindi Elia che gestisce il gruppetto composto da Melandri, Giugliano e Davies. Mentre Baz è autore di una spavalda rimonta, risalendo fino all'ottavo posto!



Tira fortissimo Guintoli, che si scopre aggressivo e più veloce di tutti, proprio nel giorno in cui il trionfo più importante della sua carriera è a portata di mano. Alle sue spalle, Rea bracca come un mastino Sykes. Tom soffre palesemente, si volta e trova la Honda incollata alla coda della sua Kawasaki. Troppo vicino. Tanto che Jonathan lo passa nel cambio di direzione, prendendo subito margine. Finisce così: con la passerella di Guintoli, che da perfetto Gentleman Rider va a tagliare il traguardo, festeggiando con impeccabile eleganza. Rea 2° precede il futuro compagno di box, Sykes. Tom è quindi terzo, battuto con onore. Dunque non serve pensare a quella posizione non ceduta da Baz in gara1. Con Loris che chiude 7°, dopo aver fatto inutilmente la voce grossa.



E' quindi un trionfo tutto targato Aprilia, che firma il titolo piloti e anche quello costruttori. Applaude Melandri, ai margini del podio, al 4° posto in questa gara e nel mondiale, preceduto per 1 punto da Rea. Marco saluta così le derivate di serie, lasciando il numero 1 a Guintoli, che alla fine è stato il migliore.

LA CLASSIFICA DI GARA-2

1. Guintoli (Aprilia) 17 giri/91.460 km in 33'41.803 media 162.853 km/h; 2. Rea (Honda) 3.568; 3. Sykes (Kawasaki) 5.092; 4. Melandri (Aprilia) 8.305; 5. Davies (Ducati) 8.390; 6. Elias (Aprilia) 8.654; 7. Baz (Kawasaki) 9.115; 8. Giugliano (Ducati) 13.015; 9. Lowes (Suzuki) 13.478; 10. Haslam (Honda) 25.471; 11. Salom (Kawasaki) 37.964; 12. Canepa (Ducati) 38.001; 13. Staring (Kawasaki) 46.248; 14. Corti (MV Agusta) 51.926; 15. Andreozzi (Kawasaki) 56.331; 16. May (EBR) 1'23.937; 17. Toth (BMW) 1 Lap; 18. Cudlin (Kawasaki) 1 Lap; RT. Barrier (BMW); RT. Yates (EBR); RT. Guarnoni (Kawasaki); RT. Laverty (Suzuki).