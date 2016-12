Superbike: stagione finita per Giugliano

"Inutile però rattristarsi ulteriormente: è andata cosi e la cosa più importante è che anche questa volta il trauma si possa risolvere senza conseguenze - ha aggiunto - Servirà un altro po' di tempo, che spero passi in fretta, per poter ritornare presto in sella alla mia Panigale". La Ducati non sostituirà Giugliano per la prossima gara, in programma a Sepang in Malesia il 2 agosto e ha deciso di affidare la seconda moto a Michele Pirro, già protagonista come wild card nella gara di Misano, per il round in programma sul circuito spagnolo di Jerez il 20 settembre. "Sicuramente l'amarezza è il sentimento principale in questo momento", ha detto Giugliano, che a inizio stagione a Phillip Island aveva riportato la frattura di due vertebre con conseguente stop per le prime quattro gare.