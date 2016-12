Superbike, round Qatar: fulmine Davies nelle seconde libere

Considerando di fatto chiuso il discorso per il titolo iridato (due match ball sulla racchetta per Rea) Sykes dovrà difendere il secondo posto in classifica piloti dagli assalti di Davies: il gallese ha vinto cinque delle ultime sei gare disputate, facendo il pieno di punti a Jerez e Magny-Cours. Un filotto di vittorie che gli ha permesso di portarsi a soli 19 punti di distanza dal campione del mondo 2013, con il sorpasso in graduatoria che sembra ormai essere alla portata.



Appuntamento fissato per sabato pomeriggio (ore 16:30 italiane) quando a Losail scatterà la prima delle due prove Superpole che andranno poi a comporre la griglia di partenza.