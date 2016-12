Superbike, Rea prepara la festa mondiale a Jerez

Dopo una vacanza durata un mese e mezzo, la Superbike torna a far cantare i suoi motori. E il roundi di Jerez, in programma nel weekend, potrebbe essere quello decisivo per l'assegnazione del titolo iridato. A tre round dal termine della stagione, infatti, Jonathan Rea ha un vantaggio praticamente incolmabile, tanto che gli basterà collezionare un decimo posto, l'equivalente di sei punti, per laurearsi campione e succedere a Sylvain Guintoli. Un'impresa al limite del banale per uno che finora ha collezionato 12 vittorie e complessivamente 20 podi nelle 20 gare disputate.

I suoi rivali più diretti in classifica, il ducatista Chaz Davies e il compagno di team in Kawasaki, Tom Sykes, cercheranno soltanto di rendergli la vita più difficile e fargli festeggiare l'impresa senza l'ennesima doppietta. In Spagna mancherà Davide Giugliano, che ha chiuso la sua stagione in anticipo a causa della rovinosa caduta di Laguna Seca. Al suo posto correrà il colladutatore Michele Pirro, reduce dalla positiva ma sfortunata esperienza in MotoGP a Misano. Ma a Jerez terrà banco anche il mercato 2016. Dovrebbe essere dato l'annuncio dell'accordo tra la Yamaha e il team Crescent di Paul Denning per portare in pista la nuova R1. Per una casa che torna, ce n'è una, la Suzuki, che potrebbe prendersi un anno sabbatico in attesa di sviluppare la GSX-R attesa al debutto. Ma si parlerà, e tanto, anche di Marco Melandri, in cerca di una sistemazione per l'anno prossimo e destinato a guidare una Ducati con una squadra supportata da Borgo Panigale.