Superbike, Rea festeggia le quaranta vittorie

Jonathan Rea celebra le quaranta vittorie nel campionato mondiale superbike dopo le due vittorie a Phillip Island : "È stato un weekend difficile, con due battaglie all'ultimo giro - ha dichiarato nel parco chiuso ai microfoni di Premium Sport - Sono felice e orgoglioso, è un grande inizio di stagione". Rea ha debuttato in Superbike nel 2009, ottenendo a Misano, in quella stessa stagione, il primo dei suoi quaranta successi in carriera.

"Sono riuscito a vincere su un circuito molto complicato per la nostra moto - ha detto il campione del mondo in carica al termine di Gara 2 - Avevamo lavorato tanto sul consumo delle gomme prima dell'inizio della stagione, quindi voglio ringraziare tutti perchè da quello che vedo sono in buone condizioni. È un ottimo inizio per il primo capitolo della stagione".



Sul traguardo delle quaranta vittorie Rea non può che essere entusiasta: "Sono felicissimo e orgoglioso di quello che ho fatto. Questo è stato un weekend difficile, con due battaglie all'ultimo giro, ma sono riuscito a vincere su un circuito molto complicato per la nostra moto".