Si sono chiusi nel segno di Jonathan Rea e della Kawasaki i test della Superbike a Jerez. In Spagna il più veloce in assoluto è stato il nordirlandese, che ha fatto segnare il miglior tempo in 1'39"809. Alle sue spalle un sorprendente Savadori con l'Aprilia, bruciato nel finale per un decimo. Poi Sykes e le Ducati di Melandri e Davies con un distacco attorno al mezzo secondo. Sesto Hayden con la migliore Honda.