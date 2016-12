Superbike, Qatar: Rea va di corsa, sue le prime libere

Di fatto c'è già il nome di Jonathan Rea sul titolo di campione del mondo 2016 del Mondiale Superbike. Giunto all'ultima tappa in Qatar con 48 punti di vantaggio sul compagno di squadra Tom Sykes, il britannico ha messo subito le cose in chiaro ottenendo il miglior tempo nelle libere disputate sul circuito di Losail (1'58"197). Alle spalle della Kawasaki numero 1 si piazzano Davies e van der Mark.



Solo tredicesimo tempo per Sykes che non sale sul gradino più alto del podio dalla Gara 2 di Laguna Seca: per tornare a conquistare il titolo il britannico deve vincere entrambe le gare in Qatar (in programma sabato e domenica) e sperare che già nel primo round Rea non vada oltre il quattordicesimo posto.



Nelle prime libere (scattate subito dopo il suggestivo tramonto nel deserto) sesto tempo per Nicky Hayden, fresco di MotoGP dopo aver corso per la Honda in quel di Phillip Island meno di una settimana fa. Il primo degli italiani è Davide Giugliano: ottavo posto per il pilota romano. Seconde libere in programma a partire dalle 20.