Superbike, provaci ancora Max

E se non ci fosse stato il Guintoli-palla di fuoco al pronti via di Gara 1? E se non avesse perso tempo dietro a Torres in Gara 2 ? Risposte non ne abbiamo ma forse le avremo, nel bis della Malesia . Dove il sesto posto potrebbe, dovrebbe migliorare. Perché? Non solo perché l'asfalto di Sepang è sempre piaciuto a Biaggi , ma perché quel paio di sportellate di Misano gli ha fatto bene, togliendogli un po' di atteggiamento "Love and peace" - per usare le sue parole - che due anni e mezzo di assenza dalla bagarre (e trascorsi invece a giocare con i figli, sempre per citare Max) gli hanno necessariamente regalato.

Insomma, dentro la mischia per ritrovarsi pronto alla mischia. Cosa che non è successa in qualche corpo a corpo a Misano, ma potrebbe accadere in Malesia. Senza stare a parlare degli aspetti tecnici legati al tracciato malese - notoriamente mal visto dai motori meno potenti - i biaggisti potrebbero allargare ulteriormente i sorrisi, guardandosi il numero 3 in lotta con i top five e magari qualcosa in più.



Del resto all'ipotesi podio lo stesso Max alzava il sopracciglio, subito dopo Gara 2, come dire che tanto lontano non fosse. Vedremo. Sempre che tutto vada come sembra ed effettivamente in Malesia ci sia, con una giornata di test da organizzare prima, sulla quale pare proprio non voglia transigere.