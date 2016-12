Superbike, Portimao: Jonathan Rea domina in gara2. Sykes "buca", è 8°

La seconda manche di Portimao offre la misura del k.o. tecnico subito da Sykes. Una crisi amplificata dalla sfortuna e dal colpo sferrato da Rea. Una botta di quelle che fanno male. Un gancio che vale 124 punti di vantaggio per Johnny. Quanto basta per mandare Tom alle corde, barcollante. Problemi che ne piegano la motivazione - quell'elettronica che "taglia" il motore in gara1, e il cerchio rotto che sgonfia la posteriore nella 2 - che qui lo mandano definitivamente al tappeto. Riuscirà a riprendersi per Misano?



Più facile immaginarsi l'immediato: un Sykes imbufalito e deluso dal suo box, al punto da far partire quel tot. di telefonate sondaggio, giusto per capire dove spedire le valigie nel 2016... Rea intanto mette in pista l'ennesima gara perfetta: attacchi decisi, una scalata al vertice efficace - anche se non priva di qualche piccola sbavatura, qualche largo di troppo - che lo portano velocemente al comando. Poi la fuga. Mentre Tom invece si è trovato in modalità gambero, costretto a gestire l'ennesima gara sfortunata. Un jolly servito a Giugliano e Haslam che finalmente non hanno sbagliato, hanno tenuto il passo, pronti a prendersi finalmente un podio meritato. Risultato importante, che serve ad entrambi come una boccata d'ossigeno. Fa morale e li carica in vista della prossima tappa italiana. Soprattutto se Biaggi dovesse decidere di tornare in pista a giocare con loro...