Superbike, Nolan ricorda Pirovano con un casco speciale

Alla scorsa edizione di Eicma Nolangroup ha voluto ricordare Fabrizio Pirovano con un casco Replica One-Off in edizione speciale. Da oggi fino al 16 febbraio, i fan dell’indimenticabile Campione, potranno partecipare all’asta online a questo link: http://bit.ly/AstaPirovano per aggiudicarsi questo esemplare unico!



Realizzato sul modello X-802RR ULTRA CARBON, esclusiva versione ad alto contenuto di carbonio dell’integrale racing di X-lite, questo pezzo unico è interamente finito a mano. La grafica riprende i colori classici del pilota riproducendoli attraverso innovative sfumature di colore. L’intera realizzazione grafica ha richiesto un’intera settimana di lavoro manuale.



Il casco viene venduto con una completa dotazione di accessori: pinlock, visiera dark green, tear off ed esclusiva borsa porta casco in pelle.



Il ricavato sarà interamente devoluto alla compagna di Fabrizio Pirovano e ai suoi figli.



Base d’asta: € 1.000