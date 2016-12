Superbike, Melandri: "Spero di realizzare il sogno di portare la Ducati in alto"

Marco Melandri è atteso da un 2017 finalmente in sella e lui stesso non vede l'ora di iniziare il Mondiale Superbike dopo l'operazione al menisco. "Di sicuro sarò pronto per la prima gara - ha detto il ravennate a Sport Mediaset - . Nei primi test ho avuto tante belle sensazioni, il feeling con la moto è ottimo e questo è fondamentale per un futuro sereno. Sono felice di rappresentare la Ducati e spero di realizzare il sogno di portarla in alto".