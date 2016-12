Superbike, Melandri non fa regali: sua gara-2 a Magny Cours

21:11 - Si deciderà all'ultima gara, in Qatar, il Mondiale Superbike 2014. Dopo Magny Cours, infatti, Sylvain Guintoli si è portato a soli 12 punti dal leader della classifica Tom Sykes. In gara-2, però, il francese non ha ricevuto l'aiuto di Marco Melandri, che è andato a vincere senza pensare alla "ragion di stato". Dal canto suo, invece, l'inglese della Kawasaki ha chiuso ancora quarto, questa volta battuto da Leon Haslam (Honda).



Per Melandri si tratta della sesta vittoria in stagione nonché nelle ultime dodici gare, per un totale di diciannove successi nella competizione. Dietro la coppia ufficiale di Noale, Haslam ha avuto la meglio su Sykes, grazie ad un sorpasso incredibile all'esterno nel corso del penultimo passaggio. Quinta e sesta posizione per i due piloti del 3C Racing Team Ducati Lorenzo Lanzi e Max Neukirchner, presenti a questo round in qualità di wildcard e seguiti da Loris Baz (Kawasaki), Claudio Corti (MV Agusta), Chaz Davies (Ducati) e Niccolò Canepa (Ducati), primo classificato della categoria EVO. Fabien Foret (Kawasaki) chiude la sua carriera in WSBK con un undicesimo posto, a precedere la coppia BMW composta da Gabor Rizmayer e Imre Toth. Nuovamente a terra entrambi i piloti Suzuki Eugene Laverty ed Alex Lowes, con l’irlandese che, a differenza di gara-1, non è riuscito a riprendere la via della pista, oltre a Davide Giugliano (Ducati). Si è chiuso con un ritiro il weekend francese di Toni Elias (Aprilia), tornato ai box a conclusione del giro di warm up.

LA CLASSIFICA DI GARA-2

1. Melandri (Aprilia) 19 giri/83.809 km in 36'25.402 media 138.058 km/h; 2. Guintoli (Aprilia) 2.669; 3. Haslam (Honda) 16.450; 4. Sykes (Kawasaki) 20.759; 5. Lanzi (Ducati) 46.689; 6. Neukirchner (Ducati) 58.490; 7. Baz (Kawasaki) 1'03.100; 8. Corti (MV Agusta) 1'24.699; 9. Davies (Ducati) 1'27.899; 10. Canepa (Ducati) 1'51.706; 11. Foret (Kawasaki) 1 Lap; 12. Rizmayer (BMW) 2 Laps; 13. Toth (BMW) 2 Laps; RT. Staring (Kawasaki); RT. Laverty (Suzuki); RT. Fores (Ducati); RT. Guarnoni (Kawasaki); RT. Rea (Honda); RT. Barrier (BMW); RT. Morais (Kawasaki); RT. Giugliano (Ducati); RT. May (EBR); RT. Lowes (Suzuki); RT. Yates (EBR); RT. Elias (Aprilia); RT. Salchaud (MV Agusta); NS. Andreozzi (Kawasaki).

LA CLASSIFICA MONDIALE

1. Sykes 378; 2. Guintoli 366; 3. Melandri 312; 4. Rea 301; 5. Baz 282; 6. Davies 195; 7. Haslam 176; 8. Giugliano 162; 9. Laverty 154; 10. Elias 151; 11. Lowes 126; 12. Salom 95; 13. Canepa 65; 14. Guarnoni 45; 15. Barrier 38; 16. Camier 37; 17. Corti 25; 18. Morais 24; 19. Andreozzi 21; 20. Foret 20; 21. Lanzi 19; 22. Neukirchner 17; 23. Scassa 16; 24. Staring 14; 25. Rizmayer 7; 26. Allerton 6; 27. Bos 5; 28. Toth 5; 29. Goi 5; 30. Russo 5; 31. Pegram 2; 32. Fabrizio 2; 33. Lanusse 1.