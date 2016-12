Superbike: Max Biaggi in pista anche a Sepang

Per Max Biaggi è di nuovo conto alla rovescia. Tra la fine di luglio e i primi di agosto il campione romano tornerà in sella all'Aprilia nel decimo round del Mondiale Superbike in Malesia, in programma domenica 2 agosto appunto. Sciolte le ultime riserve, Max ha confermato la sua partecipazione all'appuntamento di Sepang, il più caldo (in tutti i sensi) nel calendario delle derivate di serie. Le performances di Misano (due sesti posti, quello in gara-due ancora più convincente del primo) da traguardo si trasformano in base di partenza, sulla quale investire e costruire.