Superbike, mattinata di cadute nei test di Jerez

La mattina della seconda giornata dei test Superbike a Jerez è stata caratterizzata da diverse cadute, a partire da quella di Rea. Entrato in pista dopo aver partecipato alla realizzazione di un filmato promozionale, il campione del mondo ha fatto segnare il miglior tempo, ma subito dopo è finito a terra alla curva 3. Per lui passaggio al centro medico e nessuna conseguenza, come pure per Sykes, disarcionato dalla sua ZX-10R, che ha poi proseguito la corsa per circa 200 metri sul rettilineo d'arrivo. Un inconveniente tecnico, la rottura del link dell'ammortizzatore sempre alla veloce curva 3, ha invece mandato a terra Torres, che ha rimediato una brutta botta alla spalla destra.