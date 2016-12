Superbike, le pagelle di Donington

Sykes: 10 - Pole, due vittorie e giro veloce. Record della pista sia in prova, sia in gara. Meglio di così non si può fare. Sigla la terza doppietta consecutiva a Donington, unico a riuscirci nella storia della SBK. Un trionfo. Guadagna punti in Campionato e soprattutto fiducia e morale. Potrebbe essere la svolta nella sua stagione; vedremo se a Portimao sarà nella stessa, strepitosa, forma.

Rea: 7 - In Gara1 lotta con Tom fino a 5 giri dal termine. Poi si accorge che Sykes ne ha di più e decide di accontentarsi. In Gara2 si salva miracolosamente da una sbandata e si produce in una bella rimonta, terminata in seconda posizione. Perde 10 punti in Campionato rispetto al suo compagno, ma guadagna su tutti gli altri. Non la sua gara migliore, ma un altro passo verso il titolo.

Davies: 8 - Porta a casa due terzi posti che sono frutto di grande caparbietà e della capacità di adattarsi ad una Ducati non competitiva come altre volte. Se la moto farà ancora un passo avanti lo vedremo ospite fisso sul podio. Mezzo voto in più lo merita per l'impegno e la simpatia con cui si sforza di parlareitaliano!

Giugliano: 6 - I problemi della Ducati non lo aiutano, ma in gara sembra davvero soffrire troppo rispetto a Davies. La sufficienza la porta a casa per l'ottima qualifica in prima fila e perchè per lui, in fondo, è solo la seconda gara della stagione. A Portimao avrà recuperato forma fisica e tranquillità, speriamo, per far ulteriormente crescere la moto. I tifosi Ducati, e noi con loro, le vittorie se le aspettano da lui.

Torres: 5 - È simpatico, belloccio e guida anche piuttosto bene. A imola e Donington ha dimostrato però di soffrire eccessivamente i tracciati dove non ha mai corso. Un pilota ufficiale del Mondiale non può impiegare tre giorni ad imparare una pista. Deve essere più rapido nell'apprendimento e più sfrontato nei duelli coi piloti esperti. A volte essere un ragazzo bravo e rispettoso non aiuta!