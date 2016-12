Superbike: Jonathan Rea trionfa in gara1 a Portimao. Beffato ancora Sykes

Nono centro stagionale per il leader del mondiale. Nuova prova di forza di Rea, con il colpo di fortuna del problema tecnico che ha frenato Sykes nel finale (motore piantato a 9.000 giri ndr). Di fatto un duello "evergreen", che ha infiammato la prima manche fin dai primi giri. Detto che Tom è partito come un razzo, Jonathan è passato dall'ottavo al quarto posto già nella staccata della prima curva! Segno di una misura agonistica, che trova sempre il giusto equilibrio tra rischio e strategia. Efficace, anche quando a 7 giri dalla fine allunga sotto la pioggia per entrare per primo ai box. Un cambio veloce, durante il quale Sykes resta in pista e azzarda con le slick, mentre la pioggia si fa insidiosa. Un giro e rientra anche Tom, che però torna in pista subito alle spalle di Jonathan, che di fatto non monetizza il vantaggio. E' di nuovo un testa a testa, una lotta tesa tra i compagni di box, che si scambiano le posizioni a ripetizione. Dietro Davies approfitta intanto dell'auto-eliminazione di Haslam, finito nella sabbia durante il duello con il ducatista. Sotto tono fin dai primi giri invece Giugliano, che non fa tesoro del vantaggio dato dalla pole. Prestazione a gambero anche per le Aprilia, che sembrano aver accusato il cambio repentino delle temperature. Da rivedere in gara2...