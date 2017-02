Ci siamo, il Mondiale Superbike 2017 sta per partire e, come per gli ultimi due anni, sarà una grande esclusiva Mediaset. Si inizia dal round di Phillip Island, non perderti neanche un minuto: ecco tutti gli appuntamenti tv su Italia 1 e Italia 2. In più potrai seguire gara 1 e gara 2 anche in diretta streaming su Sportmediaset.it.