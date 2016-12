Superbike in Qatar, Davies: "Unidici vittorie, qualcosa di speciale"

Un finale di stagione da dominatore incontrastato per Chaz Davies , ma il gesto di Rea gli ha impedito di arrivare secondo in classifica: "E' stato un gesto meraviglioso per Tom, ma non per me. Comunque undici vittorie stagionali è qualcosa di speciale, non pensavo fosse possibile. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Vorrei che il 2017 iniziasse domani, io sono già pronto adesso. Purtroppo è finito l'anno, ora dobbiamo guardare avanti".

Jonathan Rea dopo la vittoria del Mondiale ha voluto fare un regalo alla sua squadra: "Quando ho visto che era impossibile vincere ho voluto fare questo regalo alla Kawasaki, magari Tom mi aiuterà in un'altra occasione, ma io ho voluto farlo senza pensare a niente. Oggi si è rivisto il Rea dei primi tempi, quello della Honda. Non c'era nessun campionato a cui pensare e mi sono solo divertito". Visibilmente commosso Tom Sykes per il gesto del compagno di squadra: "Sono senza parole, perché dopo tutti questi anni ha fatto una cosa davvero bellissima. La apprezzo tantissimo e per me significa molto. E' stato un regalo, per me e per la Kawasaki, sono molto emozionato. Oggi non eravamo forti come i due davanti, ma lavoreremo per la prossima stagione".