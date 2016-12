Superbike, il primo acuto è di Lowes 

17:22 - Al mattino un nebbione che nemmeno a Casalpusterlengo a novembre. Poi, quando si accendono i motori per le prime prove libere del Mondile Superbike 2015, l’estate australiana si affaccia e regala una giornata spettacolare. Al primo turno di Phillip Island, pronti via, si pianta il motore della Ducati di Troy Bayliss dopo un paio di giri cronometrati. I tifosi, già in bel numero, tanti arrivati in moto, vanno a scolarsi una birra mentre in pista succedono cose interessanti. Se c’è presto un acuto di Alex Lowes con la Suzuki, tempo che resterà poi imbattuto per il grande caldo del pomeriggio, il lavoro dei team principali paga, soprattutto per un’Aprilia che nei test invernali aveva accusato un piccolo ma significativo ritardo.

Sorpresa di giornata è Jordi Torres, il Lupin dell’Aprilia, il più veloce di tutti nel turno pomeridiano e secondo di giornata, capace di migliorarsi ad ogni uscita, calmo nel portare avanti un programma di lavoro finalizzato alla gara, tant’è che il miglior tempo è arrivato con una gomma anteriore spremuta oltre la distanza delle due corse di domenica, 22 giri l’una. Concretissimo anche Leon Halsam, quarto, scivolato all’ultimo giro quando stata arrivando il tempone. Terza e quinta le Kawasaki di Sykes e Rea, pochi acuti e tanta sostanza, mentre la prima Ducati è quella dell’ex campione del mondo della 125, Nico Terol, che si è tenuto dietro l’altro debuttante Van Der mark, Honda, ed il compagno di marca Chaz Davies, forse un po’ prudente visto quello che è capitato negli ultimissimi test al suo socio Davide Giugliano. In casa Ducati potrebbe montare qualche preoccupazione per i motori, visto quello che è capitato a Bayliss, comunque buon diciottesimo alla fine della giornata. Niente in confronto ai guai di Paperoga-Canepa, motore arrosto al primissimo giro del mattino e con il sedere malconcio dopo un high-side, probabilmente causato dall’elettronica, nelle seconde libere.

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE LIBERE