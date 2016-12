Superbike, Gp San Marino: il venerdì è di Max Biaggi

Venerdì da sogno per Max Biaggi che, al ritorno in pista dopo tre anni di lontananza dalle gare, è stato il più veloce nella prima giornata di prove libere del gran premio di San Marino , ottava prova del mondiale Superbike 2015. Il centauro romano, in sella all'Aprilia con la prima di due wild card concessegli in questa stagione, ha realizzato il miglior tempo anche nella seconda sessione dopo aver chiuso davanti a tutti al mattino.

MAX, UN VENERDI' DA SOGNOÈ solo venerdì, solo venerdì. Questo è il mantra che continuo a ripetermi nel vedere il mio compagno di telecronache (se non si fosse capito lo dico con orgoglio e vantandomi anche un pochino) dominare la prima giornata di prove. Veloce con gomme fresche, Max è anche molto incisivo a gomme usurate. Il suo passo si alza di qualche decimo al calare degli pneumatici, ma la guida pulita e ultraprecisa che lo ha sempre contraddistinto rimane impeccabile. Uno spettacolo tecnico che diventa anche un'emozione profonda, visto che difficilmente lo rivedremo in gara dopo questi tre giorni. E allora, già da oggi, grazie Max!



Per gli altri la giornata non è stata facile. Davies e Rea sembrano i più consistenti, ma la tranquillità con cui il nord-irlandese della Kawasaki solitamente lavora ai box, oggi ha lasciato spazio ad un certo nervosismo. Non bene. Ancora peggio è andata a Giugliano ed Haslam. Davide è malconcio per la caduta occorsagli durante le fp1 ed è scivolato nuovamente in fp2. Domani speriamo sia fisicamente meno dolorante. La velocità ce l'ha, deve trovare serenità e pazienza. È caduto anche Haslam "costretto" dalle prestazioni di Biaggi ad ottenere un gran tempo. Ce l'ha fatta, ma è scivolato subito dopo; evidentemente era davvero al limite. Sykes è rimasto un po' in ombra. Se si tratti di reale difficoltà o se abbia preferito defilarsi per evitare di essere investito dal tornado-Biaggi non saprei dirlo. Domani in Superpole avremo questa ed altre risposte!