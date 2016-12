Superbike, è ufficiale: nel 2016 torna la Yamaha

Adesso è ufficiale: la Yamaha torna in Superbike. Lo farà nel 2016, quando le nuovissime YZF-R1 saranno affidate al francese Sylvain Guintoli, campione iridato 2014, e al britannico Alex Lowes. La squadra sarà gestita in pista dal team Crescent di Paul Denning e avrà la sponsorizzazione di Pata. La Casa di Iwata torna per la prima volta tra le derivate di serie dal 2011, dopo aver vinto nel 2009 il titolo con Ben Spies e aver corso con piloti del calibro di Haga, Corser, Toseland, Melandri e Crutchlow. L'obiettivo è chiaro e scontato: vincere, magari con l'aiuto di Vale Rossi come tester occasionale.