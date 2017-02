Superbike: Mercado ko, salta Phillip Island

Compleanno sfortunatissimo per Leandro “Tati” Mercado. Il 25enne pilota argentino del team Aprilia Ioda Racing, durante una seduta di allenamento con una moto da cross, è caduto procurandosi la frattura di tre costole e una falda di pneumotorace. Le condizioni di Mercado non sono preoccupanti, ma in questi casi non c’è l’autorizzazione da parte dei medici a volare. Appena rientrato in Superbike dopo una stagione in Superstock 1000 con la Ducati, Tati era in procinto di partire per l’Australia insieme alla squadra guidata da Giampiero Sacchi.



La sepranza a questo punto è che Mercado possa riprendersi in tempo per poter partecipare al secondo round del Mondiale Superbike che si disputerà sulla pista di Buriram, in Thailandia, in programma nel week-end dell’11-12 marzo.