Superbike, Ducati show in qualifica: Superpole di Davies a Imola

In una Superpole interrotta dalla caduta di Guintoli , le Ducati hanno messo le ali, rifilando distacchi pesanti a tutti gli altri. O almeno ci è riuscito un Davies in palla come mai, che ora punta deciso a ripetere la doppietta di Aragon e mettere pressione a Rea. A dargli una mano in gara potrebbe essere Giugliano, caricato dall'aria di casa e da una Panigale che sente più sua. Come sempre, però, bisognerà fare i conti con il mastino Rea e il veloce Sykes, due che vendono sempre cara la pelle. Di sicuro ci guadagnerà lo spettacolo. Un applauso lo meritano anche Aprilia e MV Agusta, capaci, grazie a Savadori e Camier, di inserirsi nel gruppo dei migliori. Cosa che, invece, non è riuscita alla Honda: Hayden 9° e van der Mark 11°, divisi dalla Ducati privata di Baiocco, non possono certo sorridere, anche se hanno fatto meglio della debuttante Yamaha. A sorpresa, infine, sono rimasti fuori dalla Superpole2 nomi importanti come Xavi Fores (Ducati) e Alex Lowes (Yamaha), oltre all'acciaccato Alex de Angelis, costretto a partite dalla diciassettesima casella con la seconda Aprilia del team Iodaracing.