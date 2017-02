Superbike, Chaz Davies è il più veloce nelle libere in Australia

È stato Chaz Davies il pilota più veloce nel corso delle due sessioni di prove libere sul circuito di Phillip Island, che hanno inaugurato ufficialmente il mondiale Superbike 2017. Il pilota del team Ducati Aruba.it Racing ha girato in 1'30.189 in FP1, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea (1'30.255), su Kawasaki . Terzo posto per Xavi Forés (1'30.486) con la Ducati del team Barni. Quinto Marco Melandri sull'altra Ducati ufficiale(1'30.627).