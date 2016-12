Superbike, Biaggi prova l'Aprilia a Vallelunga

16:11 - Max Biaggi è tornato sulla pista di Vallelunga, dove ha percorso i primi passi in sella a una moto, in vista della seconda gara del Mondiale Superbike. Il romano, oggi commentatore di Mediaset e tester Aprilia, è salito in sella alla RSV4 per preparare la tappa thailandese. "Su questa pista ho dei dolci ricordi - ha detto a SportMediaset - . In Thailandia troveremo delle alte temperature, lavoriamo per affrontare questo problema".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X