Superbike, Assen: la Superpole è di Sykes

Il pilota britannico della Kawasaki domina una Superpole che è anche una sessione di test, perché i piloti si trovano per la prima volta a girare sull'asciutto. La Ninja numero 66 sembra comunque quella che riesce a spingere meglio in qualsiasi condizione ed è la prima favorita per la gara di oggi. Il compagno di squadra Rea è staccato di quasi un secondo e perde la prima fila per soli 10 millesimi. Un risultato non troppo preoccupante perché qui il campione del mondo ha vinto sette volte pur ottenendo una sola Superpole. Davide Giugliano (+0.951) per una volta riesce a suonarle al suo vicino di box girando mezzo secondo più veloce, una grande rivincita dopo le difficoltà degli ultimi due round. Molto bene la Yamaha di Guintoli, l'unico che riesce ad avvicinarsi a Sykes, mentre Lowes anche a causa di una caduta partirà da una penalizzante dodicesima casella. Anche le Honda hanno deluso le aspettative con van der Mark quinto e Hayden decimo.