Superbike ad Assen, Rea: "Weekend perfetto"

Sykes ancora una volta sconfitto, ma almeno è riuscito a chiudere la gara in sella alla moto: "Ho iniziato con le rain che avevano un ottimo set up, poi la scelta delle intermedie è stato sicuramente un azzardo. C'è stato un problema di comunicazione con il responsabile delle gomme e lo pneumatico dietro non andava tanto bene. Comunque avevo un buon passo e sono riuscito a lottare con Rea".



Anche van der Mark si è riscattato dalla caduta di ieri: "Il terzo posto va bene, soprattutto dopo una gara così difficile e la caduta di ieri. E' bellissimo salire sul podio qua sul circuito di casa". Alla sua ottava gara in Superbike, arriva il primo grande risultato per Savadori: "Sono molto felice, ma se cambiavamo prima le gomme... Arrivare quarti è molto positivo, dobbiamo comunque migliorare".



Ancora una gara tutta a inseguire per Giugliano: "Gara un po' strana, è successo di tutto. Con le slick ho perso tanto terreno, prima ero nel gruppo di testa. Finalmente si torna in Italia, Imola è un circuito che mi piace tanto". Hayden ha fatto un passo indietro rispetto al podio di ieri: "Primi giri molto divertenti, ho spinto molto ma poi l'asfalto si è asciugato in fretta. Avrei potuto andare prima ai box, ma quando sei lì e corri è difficile scegliere di rientrare. E' colpa mia, poteva andare meglio".